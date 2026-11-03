Trágico accidente en el Everest: dos helicópteros chocan a 4 200 metros de altura (video)

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Trágico accidente en el Everest: dos helicópteros chocan a 4 200 metros de altura (video)

En Nepal, en las estribaciones del Everest, el pico más alto del mundo, ocurrió un grave accidente aéreo con víctimas mortales. A una altitud de entre 4 200 y 4 371 metros sobre el nivel del mar, en el helipuerto de la aldea de Pheriche, situada justo debajo del campamento base del Everest, dos aeronaves comerciales colisionaron durante el aterrizaje.

Esta tragedia resultó en la muerte de un turista y dejó a otras tres personas gravemente heridas.

Cómo ocurrió el accidente: colisión de rotores en el aire

Las imágenes de video muestran claramente los momentos en que los dos helicópteros se acercan a la plataforma y aterrizan, seguidos del choque:

  • Falta de comunicación entre pilotos: Según las investigaciones preliminares, la colisión fue causada por una comunicación incorrecta y un malentendido entre los pilotos. Dado que el helipuerto a esta altitud se encuentra fuera de la zona de control de la torre del aeropuerto de Lukla, las tripulaciones debían coordinar sus movimientos de forma independiente mediante radio abierta;

  • Choque de rotores y caída: Mientras un helicóptero aterrizaba en el terreno nevado, el otro se acercó demasiado y los rotores en rotación se tocaron. Como resultado, las aeronaves se sacudieron violentamente, se desplomaron sobre el suelo nevado y quedaron destrozadas;

  • Compañías involucradas: En el accidente estuvieron involucrados helicópteros de las compañías privadas nepalíes Fishtail Air y Dynasty Air . Uno transportaba turistas evacuados de la montaña, mientras que el otro estaba ocupado con suministros de expedición.

Víctimas, heridos y temporada alta

Tras el incidente, se organizaron inmediatamente operaciones de rescate y asistencia médica:

  • Un turista fallecido: Fishtail Air un ciudadano indio de 47 años que viajaba en el helicóptero falleció en el lugar debido a las heridas sufridas;

  • Heridos trasladados a Katmandú: Otro turista en la misma aeronave, de nacionalidad neozelandesa, así como los pilotos de ambos helicópteros, fueron evacuados a un hospital central en Katmandú, la capital del país, con heridas de diversa gravedad;

  • Presión en temporada alta: Actualmente, la temporada de trekking de otoño en el Himalaya está en su apogeo. Tras las recientes nevadas, la mejora del clima provocó una afluencia masiva de alpinistas y turistas, multiplicando el tráfico de vuelos en helicóptero alrededor de Pheriche y Lukla.

La Autoridad de Aviación Civil de Nepal ha establecido una comisión oficial para investigar las violaciones de las normas de seguridad aérea, y las investigaciones están en curso.

NepalEverestFishtail AirDynasty AirAviación
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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