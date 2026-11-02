Descubren en Indonesia un primate venenoso que no había sido registrado en casi 90 años

Se ha confirmado la existencia del loris lento de Bangka, un primate que vive en la isla indonesia de Bangka y que no había sido documentado científicamente en casi 90 años. Un centro local de rescate animal ha registrado más de 90 ejemplares entre 2015 y 2025, según un nuevo estudio científico.

Los datos del estudio fueron recopilados por expertos del Alobi Wildlife Rescue Center en Indonesia. Según el informe, el loris lento de Bangka fue mencionado por última vez en la literatura científica en la década de 1930 y se consideraba una especie posiblemente extinta. Sin embargo, los residentes locales seguían avistándolos y notificándolo al centro de rescate.

De los más de 90 animales rescatados, 86 fueron liberados en siete zonas de la isla tras su rehabilitación. Algunos fueron encontrados en zonas residenciales, jardines, carreteras y plantaciones, lo que demuestra que su hábitat natural se está reduciendo y los conflictos con los humanos han aumentado.

El loris lento de Bangka es un pequeño primate nocturno de ojos grandes que vive en los árboles. Su característica más inusual es su capacidad de morder de forma venenosa. El animal tiene glándulas cerca de los codos que segregan un líquido que el loris lame y mezcla con su saliva, haciendo que su mordedura sea tóxica. Esto puede causar dolor intenso, hinchazón, reacciones alérgicas graves y, en algunos casos, un choque anafiláctico potencialmente mortal.

Los científicos advierten que el futuro de la especie está en grave peligro. En la isla de Bangka, la extracción ilegal de estaño, la expansión de las plantaciones de aceite de palma y la deforestación están reduciendo su hábitat natural. Las líneas eléctricas, las carreteras y el comercio ilegal de animales también representan una amenaza.

Los expertos subrayan la necesidad de realizar más investigaciones para determinar la población y el área de distribución de estos primates, así como de proteger los bosques restantes. Por ahora, se desconoce el número exacto de loris lentos de Bangka que quedan en la isla.