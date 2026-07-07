El dólar estadounidense cumple 241 años: ¿cómo se convirtió en la moneda mundial?

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El dólar estadounidense cumple 241 años: ¿cómo se convirtió en la moneda mundial?

El dólar estadounidense cumple 241 años. El 6 de julio de 1785, el Congreso Continental lo declaró moneda oficial del país.

Hoy en día, el dólar ocupa un lugar importante no solo en los Estados Unidos, sino también en la economía mundial. Se utiliza ampliamente en contratos comerciales internacionales, transferencias interbancarias y reservas de divisas de los Estados.

Según las estimaciones actuales, alrededor del 60% de las reservas de divisas mundiales se mantienen en dólares. Casi la mitad de las operaciones en el sistema SWIFT, que realiza pagos internacionales, también se llevan a cabo a través de la moneda estadounidense.

En los últimos años, algunos países han intentado ampliar el comercio en monedas nacionales. Los debates sobre la desdolarización también se han intensificado. Sin embargo, ninguna otra moneda ha reemplazado todavía por completo al dólar en el sistema financiero mundial.

Durante las crisis económicas y la inestabilidad política, los inversores suelen elegir el dólar como un activo relativamente seguro. Por esta razón, el dólar estadounidense mantiene su posición como moneda de reserva y de liquidación internacional.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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