Jozett Lepol abraza el islam a los 92 años, inspirada por sus vecinos musulmanes

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Jozett Lepol abraza el islam a los 92 años, inspirada por sus vecinos musulmanes

A sus 92 años, Jozett Lepol se conmovió por la actitud de sus vecinos musulmanes y abrazó el islam. Según sus palabras, su ayuda sincera, su atención y su bondad despertaron en ella el deseo de conocer mejor el islam.

Después de informarse sobre la religión, Jozett acudió a una mezquita de Bruselas y abrazó el islam. Allí eligió para sí el nombre de Nur.

El hecho de que tomara esta decisión a los 92 años generó numerosos debates en las redes sociales. Algunos usuarios destacaron, ante todo, la influencia del cariño y el buen trato entre las personas.

La historia de Jozett demuestra que las relaciones entre vecinos a veces pueden influir profundamente en la visión que una persona tiene de la vida.

Jozett LepolBruselasNur
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Nigina Zarqarayeva
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