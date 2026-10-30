En Turquía, Ecevit vive esperando a la mujer que ama desde hace más de 25 años (video)

Algunas historias de amor no se recuerdan por encuentros felices, sino por la esperanza y la espera que no se han apagado a lo largo de los años. La vida de Ecevit Okuyucu, quien vive en la provincia de Sinop, Turquía, se ha convertido en una de esas historias. Así lo informó Tengri Life.

Conocido entre los lugareños como «Ecevit el enamorado», el hombre lleva más de 25 años esperando en una parada de autobús al borde de la carretera a una mujer llamada Ayşe, de quien se enamoró en su juventud. Su historia se ha difundido ampliamente en las redes sociales a lo largo de los años, atrayendo la atención de muchos.

Según los informes, Ecevit conoció a Ayşe alrededor del año 2000. Sin embargo, su relación no prosperó y la mujer se marchó. Desde entonces, Ecevit ha seguido esperándola en el mismo lugar, con la esperanza de que algún día regrese.

Los habitantes y transeúntes, conmovidos por su historia, no han sido indiferentes ante Ecevit. Algunos conductores le llevan comida y lo ayudan durante los días fríos. Incluso una persona generosa le regaló un contenedor habitable para que pudiera vivir allí.

En los últimos días, han circulado noticias en las redes sociales sobre el supuesto fallecimiento de Ecevit. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada. En informes de agosto de 2026, sus allegados desmintieron las afirmaciones sobre su muerte. En una publicación del 28 de octubre, se menciona que sigue esperando a la mujer que ama.

La trayectoria de vida de Ecevit invita a muchos a reflexionar sobre el amor, la lealtad y la esperanza que no se apaga con el paso del tiempo.