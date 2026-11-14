Friedrich Merz se dirige a EE. UU. y revela las preocupaciones de Europa

El canciller alemán Friedrich Merz hizo una declaración importante dirigida a EE. UU. durante la reunión de la Comunidad Política Europea en Dublín. Según él, los países europeos están seriamente preocupados por posibles decisiones inesperadas o «sorpresas» por parte de EE. UU. respecto al conflicto en Ucrania.

La declaración de Dublín y los recuerdos de «Anchorage»

En un diálogo con periodistas, Friedrich Merz recordó que el presidente estadounidense Donald Trump planea discutir el tema de Ucrania con el presidente ruso Vladimir Putin en las próximas semanas.

«Sabemos que el presidente Trump planea discutir Ucrania con el presidente Putin la próxima semana. Aquí, en Dublín, algunos temen que esto se convierta en un “segundo momento de Anchorage”. En este sentido, quiero transmitir una vez más nuestra señal a EE. UU.: por favor, que no haya sorpresas» — declaró el canciller alemán.

Recordamos que, el 15 de agosto de 2025, se llevó a cabo el primer encuentro cara a cara entre los presidentes de Rusia y EE. UU. desde 2021 en la base militar Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska. En aquel entonces, el tema principal de la cumbre fue la resolución del conflicto en Ucrania, y los líderes europeos temen que tales acuerdos a puerta cerrada se decidan sin su participación.

Puntos clave Detalles ¿Quién hizo la declaración? El canciller alemán Friedrich Merz ¿Dónde se dijo? En Dublín (reunión de la Comunidad Política Europea) Preocupación principal El próximo encuentro entre Trump y Putin (el «momento de Anchorage») Exigencia de Europa Evitar «sorpresas» inesperadas por parte de Washington en la cuestión de Ucrania

Incertidumbres en las relaciones entre Europa y EE. UU.

Según los expertos, los líderes europeos temen que sus intereses queden relegados o que EE. UU. y Rusia alcancen acuerdos geopolíticos importantes por su cuenta. Este firme llamamiento de Merz muestra claramente que Alemania y la Unión Europea desean tener voz en cualquier negociación sobre Ucrania y no enfrentarse a decisiones repentinas de Washington.

¿Qué tan justificadas cree que son las preocupaciones de los líderes europeos sobre las negociaciones entre EE. UU. y Rusia? ¡Deje su opinión en los comentarios!