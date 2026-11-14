Declaración inesperada de la Casa Blanca: ¿Cuándo se reunirán los líderes de EE. UU., Rusia y China?
La administración estadounidense planea organizar una reunión trilateral entre los líderes de Rusia, China y Estados Unidos. Según informó el servicio de prensa de la Casa Blanca, este importante diálogo histórico podría tener lugar el 19 de noviembre de este año.
Cumbre de la APEC en Shenzhen
Según un representante de la administración estadounidense, se espera que la reunión de los jefes de los tres estados se celebre en el marco de la cumbre de la APEC que tendrá lugar el próximo jueves en Shenzhen, China.
Este evento se considera una de las plataformas políticas más influyentes a nivel mundial, y el diálogo entre los líderes de las principales potencias podría provocar cambios significativos en las relaciones internacionales.
Detalles de la reunión
Información
Fecha
19 de noviembre (jueves)
Lugar
Shenzhen, China (sede de la cumbre de la APEC)
Participantes
Líderes de EE. UU., Rusia y China
Cuestión principal
Reducción de arsenales nucleares
Tema principal de discusión y posición de las partes
La Casa Blanca ha indicado que el presidente estadounidense Donald Trump tiene como objetivo plantear la cuestión de la reducción de arsenales nucleares durante este encuentro. Sin embargo, la parte estadounidense también señaló que no espera la firma de ningún acuerdo o tratado oficial al finalizar este diálogo.
Al mismo tiempo, el asistente del presidente ruso, Yuri Ushakov, había informado anteriormente que se estaba planeando una reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump en el marco de la cumbre de la APEC. El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, también confirmó por su parte que se estaba estudiando cuidadosamente la reunión en formato trilateral entre los líderes de Rusia, EE. UU. y China.
En su opinión, ¿en qué medida esta reunión trilateral entre los líderes de EE. UU., Rusia y China tendrá un impacto positivo en la seguridad global? ¡Deje su opinión en los comentarios!
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