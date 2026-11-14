Declaración inesperada de la Casa Blanca: ¿Cuándo se reunirán los líderes de EE. UU., Rusia y China?

La administración estadounidense planea organizar una reunión trilateral entre los líderes de Rusia, China y Estados Unidos. Según informó el servicio de prensa de la Casa Blanca, este importante diálogo histórico podría tener lugar el 19 de noviembre de este año.

Cumbre de la APEC en Shenzhen

Según un representante de la administración estadounidense, se espera que la reunión de los jefes de los tres estados se celebre en el marco de la cumbre de la APEC que tendrá lugar el próximo jueves en Shenzhen, China.

Este evento se considera una de las plataformas políticas más influyentes a nivel mundial, y el diálogo entre los líderes de las principales potencias podría provocar cambios significativos en las relaciones internacionales.