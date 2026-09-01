En Hungría, un hombre ebrio roba un avión y vuela hacia una central nuclear

En Hungría, un hombre de 24 años tomó sin autorización una avioneta Cessna 172 del aeródromo de Kalocsa y voló hacia la central nuclear de Paks. Así lo informó "Eurointegration".

El incidente ocurrió la mañana del 29 de agosto. Los radares militares detectaron la aeronave poco después del despegue. Debido a que se dirigía hacia el espacio aéreo protegido de la central nuclear de Paks, dos cazas JAS 39 Gripen de la Fuerza Aérea Húngara fueron desplegados.

Sin embargo, antes de que los cazas llegaran, el Cessna 172 realizó un aterrizaje forzoso en un campo de girasoles cerca del pueblo de Geryen. El avión resultó dañado y el hombre sufrió heridas leves. Abandonó el lugar a pie e intentó robar el coche de un conductor que se detuvo para ayudarlo. Poco después fue detenido por la policía.

Durante la investigación se determinó que el hombre de 24 años estaba bajo los efectos del alcohol. Las autoridades investigan el robo de la aeronave y otros posibles delitos.

La central nuclear de Paks es la única central nuclear comercial de Hungría. El espacio aéreo que la rodea está bajo protección especial.