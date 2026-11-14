Unirse ante los desastres: ¿cómo cooperan los países de la CEI?

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Unirse ante los desastres: ¿cómo cooperan los países de la CEI?

Desde ayer, 13 de noviembre, la ciudad de Shymkent en Kazajistán acoge la reunión ordinaria del Consejo Interestatal de la CEI sobre situaciones de emergencia naturales y tecnológicas. Así lo informó el servicio de prensa del Ministerio de Situaciones de Emergencia de la República de Kazajistán.

Anfitrión histórico y participantes

Este encuentro internacional tiene una importancia especial para Kazajistán, ya que el país es anfitrión por primera vez en 11 años de un evento de tal magnitud. Esto demuestra la urgencia de los temas de seguridad y cooperación en la región.

Se espera la participación de los siguientes en la reunión:

  • Nueve representantes autorizados de los países de la CEI en materia de situaciones de emergencia;

  • funcionarios responsables del Comité Ejecutivo de la CEI.

Principales temas de discusión

Los miembros del Consejo debatirán una agenda integral. La atención se centrará en las siguientes áreas:

  1. Acción conjunta: Desarrollar medidas conjuntas rápidas y eficaces ante desastres naturales transfronterizos y catástrofes tecnológicas.

  2. Formación de personal: Formación profesional de bomberos y rescatistas, introducción de métodos modernos e intercambio de experiencias.

  3. Cooperación internacional: Desarrollar y fortalecer aún más las relaciones interestatales en el ámbito de la protección civil.

Parámetros de la reunión

Información

Fecha

Viernes

Lugar

Shymkent, Kazajistán

Organizador

Consejo Interestatal de la CEI / Ministerio de Situaciones de Emergencia de Kazajistán

Objetivo principal

Garantizar la seguridad regional

Sin duda, estas reuniones sirven como un paso importante en la formación de una estrategia única y coordinada para prevenir y combatir situaciones de emergencia en el espacio de la CEI.

¿En su opinión, cuánto mejoran realmente el trabajo de los rescatistas este tipo de consejos internacionales? ¡Deje su opinión en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editor
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