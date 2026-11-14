Unirse ante los desastres: ¿cómo cooperan los países de la CEI?

Desde ayer, 13 de noviembre, la ciudad de Shymkent en Kazajistán acoge la reunión ordinaria del Consejo Interestatal de la CEI sobre situaciones de emergencia naturales y tecnológicas. Así lo informó el servicio de prensa del Ministerio de Situaciones de Emergencia de la República de Kazajistán.

Anfitrión histórico y participantes

Este encuentro internacional tiene una importancia especial para Kazajistán, ya que el país es anfitrión por primera vez en 11 años de un evento de tal magnitud. Esto demuestra la urgencia de los temas de seguridad y cooperación en la región.

Se espera la participación de los siguientes en la reunión:

Nueve representantes autorizados de los países de la CEI en materia de situaciones de emergencia;

funcionarios responsables del Comité Ejecutivo de la CEI.

Principales temas de discusión

Los miembros del Consejo debatirán una agenda integral. La atención se centrará en las siguientes áreas: