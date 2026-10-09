¿Qué es lo que fascina a los uzbekos de Georgia?

La naturaleza pintoresca de la región del Cáucaso, sus monumentos antiguos y su rico patrimonio cultural atraen cada vez más a los viajeros uzbekos. Según los últimos datos oficiales proporcionados por el Comité Estatal de Estadística de la República de Uzbekistán, durante los primeros 8 meses de 2026 (enero-agosto), un total de 13,6 mil ciudadanos viajaron a Georgia con fines turísticos.

El establecimiento de vuelos directos y un régimen de visados favorable han aumentado significativamente el interés de los turistas uzbekos por este destino.

¿Por qué Georgia? Estadísticas precisas sobre los motivos de viaje

En el informe publicado por el Comité Estatal de Estadística, las razones de las visitas de nuestros compatriotas a Georgia se distribuyen de la siguiente manera:

Viajes y ocio: 12 548 personas (la gran mayoría del flujo total eligió viajes puramente turísticos);

Visita a familiares y allegados: 831 personas;

Viajes de negocios y profesionales: 134 personas;

Turismo médico y de salud: 94 personas (visitantes de los famosos balnearios de Borjomi y fuentes minerales);

Educación y estudios: 9 personas.

Factores que han conquistado a los viajeros

No es casualidad que Georgia se haya convertido en un destino popular para los uzbekos:

Armonía cultural y natural: Las antiguas calles de Tiflis, las altas montañas del Cáucaso, el complejo turístico de Batumi en el Mar Negro y la gastronomía nacional única atraen a los turistas uzbekos;

Ausencia de barrera lingüística: La facilidad de comunicación con la población local y las tradiciones de hospitalidad hacen que el viaje sea más cómodo;

Facilidad logística: Los vuelos estacionales y regulares permiten ahorrar tiempo de viaje y elegir paquetes turísticos asequibles.

El crecimiento constante del número de viajeros a Georgia demuestra que la geografía del turismo exterior para los uzbekos se está expandiendo gradualmente.