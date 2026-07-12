Torneo sensacional en Tiflis: Super remontada de Dvalishvili contra Cejudo (video)

En la capital de Georgia, Tiflis, concluyó un importante torneo con la participación de maestros de la lucha libre y artes marciales mixtas, RAF League . Este espectáculo, que reunió a los mejores luchadores del mundo, estuvo lleno de resultados inesperados y auténticos dramas deportivos. Zamin.uz presenta los detalles de los enfrentamientos más sensacionales de la noche.

La increíble victoria de voluntad de Merab Dvalishvili

En el combate estelar de la noche, el ex campeón de peso ligero de la UFC, Merab Dvalishvili y otro ex campeón de la UFC y medallista de oro olímpico en lucha libre, Henry Cejudo se enfrentaron en el tapiz. El duelo se convirtió en un verdadero thriller:

Inicio difícil: El primer asalto comenzó mal para Dvalishvili, quien perdía ante el experimentado Cejudo por un marcador de 0-8 .

Super remontada: En el segundo asalto, Merab mostró un carácter excepcional. Tomó la iniciativa y agotó a Cejudo con derribos sucesivos.

Como resultado, Dvalishvili logró sumar 11 puntos consecutivos en el segundo asalto, llevándose finalmente la victoria por 11-8 .

Choque de campeones olímpicos: Sadulaev derrotado por sorpresa

El segundo evento importante de la noche enfrentó a dos grandes del mundo de la lucha libre. El doble campeón olímpico Abdulrashid Sadulaev ("Tank") se enfrentó a otro campeón olímpico estadounidense, Kyle Snyder.

En este intenso enfrentamiento, la suerte favoreció al luchador estadounidense; Sadulaev cayó ante Snyder en el combate de este año.

Victoria convincente de Arman Tsarukyan

Como parte de este espectáculo deportivo, uno de los aspirantes más fuertes al título de peso ligero de la UFC, Arman Tsarukyan también demostró su destreza. Se enfrentó al experimentado atleta kazajo, Kuat Khamitov.

Dominando durante todo el combate, Tsarukyan logró una victoria clara por superioridad técnica, sumando otro triunfo importante a su récord.

Resultados principales del torneo: