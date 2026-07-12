Torneo sensacional en Tiflis: Super remontada de Dvalishvili contra Cejudo (video)

·11·Deportes
Torneo sensacional en Tiflis: Super remontada de Dvalishvili contra Cejudo (video)

En la capital de Georgia, Tiflis, concluyó un importante torneo con la participación de maestros de la lucha libre y artes marciales mixtas, RAF League . Este espectáculo, que reunió a los mejores luchadores del mundo, estuvo lleno de resultados inesperados y auténticos dramas deportivos. Zamin.uz presenta los detalles de los enfrentamientos más sensacionales de la noche.

La increíble victoria de voluntad de Merab Dvalishvili

En el combate estelar de la noche, el ex campeón de peso ligero de la UFC, Merab Dvalishvili y otro ex campeón de la UFC y medallista de oro olímpico en lucha libre, Henry Cejudo se enfrentaron en el tapiz. El duelo se convirtió en un verdadero thriller:

  • Inicio difícil: El primer asalto comenzó mal para Dvalishvili, quien perdía ante el experimentado Cejudo por un marcador de 0-8 .

  • Super remontada: En el segundo asalto, Merab mostró un carácter excepcional. Tomó la iniciativa y agotó a Cejudo con derribos sucesivos.

Como resultado, Dvalishvili logró sumar 11 puntos consecutivos en el segundo asalto, llevándose finalmente la victoria por 11-8 .

Choque de campeones olímpicos: Sadulaev derrotado por sorpresa

El segundo evento importante de la noche enfrentó a dos grandes del mundo de la lucha libre. El doble campeón olímpico Abdulrashid Sadulaev ("Tank") se enfrentó a otro campeón olímpico estadounidense, Kyle Snyder.

En este intenso enfrentamiento, la suerte favoreció al luchador estadounidense; Sadulaev cayó ante Snyder en el combate de este año.

Victoria convincente de Arman Tsarukyan

Como parte de este espectáculo deportivo, uno de los aspirantes más fuertes al título de peso ligero de la UFC, Arman Tsarukyan también demostró su destreza. Se enfrentó al experimentado atleta kazajo, Kuat Khamitov.

Dominando durante todo el combate, Tsarukyan logró una victoria clara por superioridad técnica, sumando otro triunfo importante a su récord.

Resultados principales del torneo:

Luchadores

Resultado

Estatus / Método

Merab Dvalishvili — Henry Cejudo

11 - 8

Combate estelar (Victoria por remontada)

Abdulrashid Sadulaev — Kyle Snyder

Victoria de Snyder

Segundo combate importante

Arman Tsarukyan — Kuat Khamitov

Victoria de Tsarukyan

Por superioridad técnica

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Razambek Jamalov triunfa en Georgia: derrota a su rival estadounidense en la finalRazambek Jamalov triunfa en Georgia: derrota a su rival estadounidense en la finalHoy, 12:22Thomas Tuchel descontento con el juego de Inglaterra: Harry Kane revela lo ocurrido en el vestuarioThomas Tuchel descontento con el juego de Inglaterra: Harry Kane revela lo ocurrido en el vestuarioHoy, 12:15¿Por qué Erling Haaland abandonó el campo? Detalles del dramático duelo entre Noruega e Inglaterra¿Por qué Erling Haaland abandonó el campo? Detalles del dramático duelo entre Noruega e InglaterraHoy, 11:54Tensión entre Jude Bellingham y Thomas Tuchel: ¿qué sucede en la selección de Inglaterra?Tensión entre Jude Bellingham y Thomas Tuchel: ¿qué sucede en la selección de Inglaterra?Hoy, 11:37Argentina vence a Suiza en la prórroga: ahora espera InglaterraArgentina vence a Suiza en la prórroga: ahora espera InglaterraHoy, 10:11Lionel Messi establece un nuevo récord en los MundialesLionel Messi establece un nuevo récord en los MundialesHoy, 10:07
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán