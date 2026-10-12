Los videos de un niño granjero brasileño conquistan millones de corazones

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Los videos de un niño granjero brasileño conquistan millones de corazones

En las redes sociales, los videos de un pequeño granjero que muestra un amor puro por la naturaleza y los animales se han vuelto virales, llegando al corazón de millones de usuarios en todo el mundo. Creciendo en la granja, el pequeño ha creado un verdadero «tren de animales» uniendo carritos coloridos a su tractor rojo de juguete, organizando así sus viajes diarios.

Con su gran sombrero de vaquero y sus botas de goma, el niño, convertido en un auténtico granjero, muestra no solo a sus compañeros, sino también a los adultos, un ejemplo de amor infinito y cuidado hacia los animales.

Un lugar para cada pasajero: ¿cómo funciona el «tren de los animales»?

El pequeño lleva a sus mascotas a pasear con un orden y una ternura únicos:

  • Vagones especiales para los conejos: Cada carrito pequeño tiene cojines cómodos donde varios conejos blancos y grises se acomodan para disfrutar del viaje;

  • El transporte de gallos y gallinas: A veces, el niño abraza al gallo mientras se sienta al volante, y en otros vagones, las gallinas también ocupan su lugar;

  • Acompañados por gansos y corderos: Cuando el tractor comienza a moverse, varios gansos blancos, ovejas y cabras siguen alegremente al tren para unirse a sus amigos en los vagones.

«Bebe Campeiro»: La sinceridad que conquistó Internet

El autor de estos videos, la página «Bebe Campeiro» ha reunido rápidamente miles de seguidores y ha alcanzado cientos de miles de reproducciones:

  • Cuidado natural y afecto: Los videos muestran al niño besando cuidadosamente a cada conejo y gallo, hablándoles y verificando personalmente que todo esté en orden antes de salir de viaje;

  • Una infancia sin dispositivos: En un mundo enganchado a las tecnologías modernas y a las pantallas, el crecimiento sincero del pequeño en plena naturaleza, al aire libre y con los animales, despierta una gran admiración entre los internautas.

Tal armonía pura entre el ser humano y la naturaleza no solo refleja los valores más importantes en la educación, sino que también brinda una sonrisa sincera y calidez a cada espectador durante el día.

Bebe CampeiroTren de animalesGranja infantilBrasilNaturaleza
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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