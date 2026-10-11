Tras los llamamientos del presidente estadounidense Donald Trump a un cambio de poder en Ucrania, y después de un día de ausencia en los medios, Volodímir Zelenski ha aparecido inesperadamente en un mensaje de vídeo oficial. Hablando desde su despacho en la calle Bankova de Kiev, el líder ucraniano declaró que Kiev está listo para adherirse plenamente a la iniciativa de «tregua energética» con Rusia anunciada por Trump.

Según Zelenski, las Fuerzas Armadas de Ucrania (FAU) ya han recibido todas las instrucciones y órdenes pertinentes para no atacar las instalaciones energéticas rusas.

«Una buena noticia para todos»: las condiciones y la postura de Zelenski

En el mensaje publicado en su canal oficial de Telegram, Zelenski valoró la iniciativa de Washington de la siguiente manera:

Disposición para la tregua energética: «Hoy, el presidente de Estados Unidos anunció que se ha alcanzado una tregua energética. Es una buena noticia para todos y es extremadamente importante que se haga realidad. Ucrania está dispuesta a no atacar el sector energético ruso», subrayó;

Principio de reciprocidad: La parte ucraniana espera que esta tregua no sea unilateral, sino que Rusia, a su vez, no ataque el sistema energético ucraniano y que el presidente de EE. UU. apoye plenamente este proceso;

Órdenes claras al ejército: «Las Fuerzas Armadas de Ucrania han recibido todas las órdenes pertinentes. Estamos esperando los detalles del diálogo de Estados Unidos con Rusia, así como que Vladímir Putin cumpla exactamente lo que dijo el presidente estadounidense Donald Trump», añadió Zelenski.

Fin al silencio misterioso: ¿Desde dónde se envió el mensaje?

Esta aparición ha puesto fin temporalmente a los numerosos rumores que circulaban en torno a Kiev:

Aparición desde el despacho: Como muestran las imágenes de vídeo, Zelenski no estaba en un búnker ni en el extranjero como se había informado, sino que hablaba desde su sede en la calle Bankova, en el centro de Kiev;

Primer paso tras la declaración de Trump: Anteriormente, Donald Trump había hecho una declaración contundente afirmando que «Kiev necesita un nuevo líder capaz de negociar», lo que provocó especulaciones sobre la desaparición de Zelenski tras la falta de su mensaje diario habitual.

El hecho de que Kiev haya dado instrucciones para detener los ataques contra las estructuras de petróleo, gas y energía rusas significa que los acuerdos entre Washington y Moscú, bajo la mediación de Donald Trump, están entrando en una fase práctica.