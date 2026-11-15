Una estrella misteriosa que envía una señal cada 8 minutos sorprende a los científicos

Un sistema estelar inusual, ubicado a más de 5 000 años luz de distancia, ha captado la atención de los astrónomos. Una enana blanca allí emite señales de radio cada ocho minutos. Este descubrimiento podría permitir a los científicos comprender mejor los fenómenos misteriosos del universo.

Los investigadores determinaron que este sistema, llamado GPM J071507−114153, está compuesto por dos estrellas. Una es una enana blanca que ha completado su ciclo de vida, mientras que la otra es una estrella ordinaria similar al Sol.

La enana blanca es extremadamente densa y es el núcleo remanente de una estrella cuya vida ha terminado. Esta estrella gira sobre su eje cada ocho minutos, emitiendo pulsos de ondas de radio al espacio.

Lo más interesante de este descubrimiento es que, anteriormente, tales señales de radio se observaban principalmente en sistemas que involucraban enanas rojas, más pequeñas y relativamente frías. Es la primera vez que se registran tales señales provenientes de una enana blanca emparejada con una estrella similar al Sol.

Para estudiar este fenómeno, los científicos utilizaron los radiotelescopios MWA en Australia, MeerKAT en Sudáfrica y el Observatorio W. M. Keck en Hawái. Durante el estudio, se analizaron más de 100 horas de datos de radio.

Curiosamente, mediante las señales de radio, los expertos también lograron observar el fuerte campo magnético y las erupciones estelares en la superficie de la segunda estrella. Estos eventos tienen características similares a los procesos que causan las auroras polares en la Tierra.

Los resultados de la investigación fueron publicados el 12 de noviembre en la revista científica Nature Astronomy . Según los científicos, la puesta en marcha de telescopios más potentes en el futuro permitirá obtener más información sobre estos misteriosos sistemas estelares.