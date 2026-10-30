Serpientes que ruedan como ruedas sorprenden a los científicos (video)

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Serpientes que ruedan como ruedas sorprenden a los científicos (video)

El movimiento inusual de pequeñas serpientes que habitan en los bosques del sudeste asiático ha sorprendido a los científicos. Cuando se sienten amenazadas, en lugar de huir reptando, enroscan su cuerpo en forma de rueda y ruedan hacia adelante. Así lo informó Science News.

Los investigadores grabaron con cámaras especiales el movimiento de tres especies de serpientes del género Pseudorabdion encontradas en la isla de Borneo, Malasia.

Resulta que la serpiente primero forma una «S» con su cuerpo, luego lanza su cola sobre su cabeza y se eleva brevemente en el aire. Una vez que la cola toca el suelo, gira de nuevo y repite el movimiento. De esta manera, rueda como una rueda y avanza rápidamente.

Las serpientes se mueven a una velocidad de hasta 13 kilómetros por hora

Durante los experimentos, algunas serpientes alcanzaron velocidades de hasta 3,7 metros por segundo, lo que equivale a casi 13 kilómetros por hora. Lo que más sorprendió a los científicos es que, aunque la mayor parte del cuerpo de la serpiente está girando, logra mantener la cabeza en una posición relativamente estable.

Según los expertos, este método de movimiento inusual permite a las serpientes escapar más rápido de los depredadores y confundirlos.

Los resultados del estudio fueron publicados el 19 de octubre en la revista científica Current Biology. Los científicos destacan que este descubrimiento amplía la comprensión sobre las capacidades de locomoción de las serpientes.

PseudorabdionBorneoCurrent BiologySerpientesCiencia
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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