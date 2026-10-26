Científicos recrean la propiedad de cambio de color del vidrio romano de 1600 años de antigüedad

En el Reino Unido,científicos de la Universidad de Sheffield han logrado recrear la propiedad del vidrio romano antiguo que cambia de color bajo la influencia de la luz. Así lo informó The Guardian el 25 de octubre de 2026.

Se trata de la copa de Licurgo, de unos 1600 años de antigüedad, que se conserva en el Museo Británico. Se ve verde con luz normal y de color rojo rubí cuando se ilumina desde atrás. Esta característica inusual ha fascinado a historiadores y expertos en vidrio durante siglos.

Para recrear este fenómeno, los científicos se basaron en el método antiguo de fabricación de vidrio. En los experimentos, se añadieron nanopartículas muy pequeñas de oro y plata al vidrio fundido. El vidrio se fundió a temperaturas superiores a los 1000 grados y, al enfriarse, se formaron partículas metálicas de tamaño nanométrico en su interior. El resultado fue un cambio de color similar al de la copa antigua.

Los investigadoresexplican que las nanopartículas en el vidrio interactúan con la luz. Cuando la luz atraviesa el vidrio, parte de los colores azul y verde se bloquean, mostrando tonos rojos y naranjas. Cuando la luz se refleja en la superficie del vidrio, este aparece de color verde.

La Dra. Lisa Hollands, miembro de la escuela de ingeniería química, de materiales y biológica de la universidad, destacó que lograr este resultado fue un proceso largo y arduo.

«Para mí, es un milagro», dijo.

La copa de Licurgo, que data del siglo IV, está decorada con imágenes de la mitología antigua. Representa la victoria del dios del vino Dioniso sobre el rey Licurgo. En 2022, expertos internacionales reconocieron la copa como una de las siete maravillas del arte en vidrio del mundo.

Ian Freestone, profesor emérito de materiales arqueológicos del University College de Londres, señaló que el vidrio creado por los científicos de la Universidad de Sheffield es más cercano a los colores verde y rojo de la copa original que los experimentos anteriores.

En opinión del experto, el color final del vidrio dependía de las condiciones del proceso de fusión, incluida su ubicación dentro del horno. Esto demuestra que no era fácil para los antiguos maestros romanos controlar con precisión tales colores.

Como parte del proyecto, el artista del vidrio Elliot Walker también creó una escultura moderna inspirada en la copa antigua. Esta obra se exhibirá en la Millennium Gallery de Sheffield del 6 al 15 de noviembre de 2026. Posteriormente, está previsto que se conserve permanentemente en el Turner Glass Museum.

Los científicos creen que este estudio ayuda a comprender mejor los métodos que utilizaban los antiguos maestros romanos para fabricar vidrio. También demuestra las posibilidades de recrear las propiedades ópticas únicas de los objetos de vidrio históricos utilizando métodos modernos.