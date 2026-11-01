En Yakutia, una semilla de árbol creció en el ojo de un hombre durante 4 meses

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En Yakutia, una semilla de árbol creció en el ojo de un hombre durante 4 meses

En la región de Yakutia, Rusia, los médicos extrajeron una semilla de árbol que había crecido en el tejido ocular de un hombre. Sorprendentemente, la semilla creció en su ojo durante cuatro meses.

Se informó que el incidente ocurrió en un bosque. Una rama de árbol golpeó el ojo del hombre, provocando que la semilla se alojara debajo de su párpado. Al principio no se le dio importancia, pero con el tiempo comenzó a sufrir dolores de cabeza y oculares.

Cuando los médicos realizaron un examen, descubrieron que la semilla había germinado dentro del tejido ocular. Creció aproximadamente 3 milímetros en cuatro meses.

Los especialistas extrajeron la semilla mediante una aguja con anestesia local.

Se informó que, tras el procedimiento, el ojo del hombre se encuentra en buen estado.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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