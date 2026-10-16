Aumentan los ataques de murciélagos en Australia: alerta por virus peligroso

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Aumentan los ataques de murciélagos en Australia: alerta por virus peligroso

Las autoridades australianas advierten a la población que no se acerque ni toque a los murciélagos, debido al aumento de casos de mordeduras y arañazos. Los expertos recuerdan el riesgo de contraer el lyssavirus de los murciélagos australianos (Australian bat lyssavirus).

Según el Departamento de Salud de Nueva Gales del Sur, entre el 28 de septiembre y el 10 de octubre, 43 personas fueron mordidas o arañadas en el norte del estado, en comparación con los 10 casos registrados en el mismo periodo del año anterior.

Los incidentes se han reportado en las regiones de Hunter, Mid North Coast, Northern NSW y Central Coast. El lyssavirus de los murciélagos australianos es similar a la rabia y provoca una enfermedad grave y potencialmente mortal. No existe un tratamiento eficaz una vez que aparecen los síntomas. Sin embargo, la atención médica oportuna tras una posible exposición, incluyendo la vacunación, puede prevenir la enfermedad.

Keira Glasgow, directora de Protección de la Salud del Departamento de Salud de Nueva Gales del Sur, enfatizó que cualquier murciélago puede ser portador del virus.

Según ella, aunque la transmisión a humanos es poco frecuente, las mordeduras o arañazos de animales infectados representan un riesgo grave. Por ello, es fundamental evitar el contacto directo con los murciélagos.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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