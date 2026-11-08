Siete países albergan a más de la mitad de la población mundial

Hoy en día, la población mundial no está distribuida uniformemente entre los países. Mientras que en algunas naciones el número de habitantes crece a un ritmo acelerado, en otras se observa una tendencia a la baja. Un nuevo informe basado en datos de las Naciones Unidas (ONU) ha revelado los nombres de los siete países donde se concentra la mayor parte de la población del planeta. Curiosamente, casi una de cada dos personas en la Tierra vive precisamente en estos países.

Según los cálculos publicados por DataReportal basados en datos de la ONU, más de 4 mil millones de personas viven en el territorio de solo siete países. Esta cifra demuestra claramente el gran peso que tienen estas naciones en el panorama demográfico mundial.

La India ocupa el primer lugar en el ranking por población, con cerca de 1.480 millones de habitantes. China ocupa el segundo lugar con 1.410 millones. De este modo, estos dos países asiáticos más poblados representan aproximadamente el 35 % de la población mundial.

En el tercer lugar del ranking se encuentran los Estados Unidos con 349 millones de habitantes. Los siguientes puestos los ocupan Indonesia y Pakistán, con 288 millones y 260 millones de personas, respectivamente.

Nigeria, considerado el país más poblado del continente africano, ocupa el sexto lugar con 243 millones de habitantes. Brasil cierra la lista de los siete con 213 millones de habitantes.

Así, la India, China, Estados Unidos, Indonesia, Pakistán, Nigeria y Brasil albergan en total aproximadamente al 51,2 % de la población terrestre. En otras palabras, más de la mitad de la población mundial se concentra en solo siete países.

Según el informe «DataReportal Digital 2026 Global Overview Report», elaborado a partir de las estimaciones de la ONU, en octubre de 2025 la población mundial alcanzó aproximadamente los 8.250 millones de personas. El informe también destaca que la India ha superado a China en población, convirtiéndose en el país más poblado del mundo.

Sin embargo, los procesos demográficos no ocurren de la misma manera en estos siete países. En particular, mientras que en la India, Pakistán y Nigeria la población sigue creciendo, en China se observa una situación inversa, es decir, una disminución en el número de habitantes.

Según datos de DataReportal, durante el año previo a octubre de 2025, la población de China disminuyó en cerca de 3,25 millones de personas. En la India, por el contrario, la población aumentó en casi 12,9 millones de personas en el mismo periodo. Esto demuestra que la brecha demográfica entre los dos países más poblados es cada vez más evidente.

En general, estas cifras confirman que la población mundial está distribuida de forma desigual entre los países y que los cambios demográficos varían según la región. Mientras que algunos países experimentan un rápido crecimiento, otros continúan en un proceso de disminución. Esta situación podría provocar cambios significativos en la distribución geográfica y el panorama demográfico mundial en los próximos años.