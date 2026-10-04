La natalidad cae drásticamente en el mundo: aumenta el riesgo demográfico

La tasa de natalidad necesaria para mantener una población estable ha caído en muchos países del mundo. Esta tendencia es ahora cada vez más evidente no solo en los países ricos, sino también en los países en desarrollo.

Para mantener una población estable, se necesitan una media de 2,1 hijos por mujer. Sin embargo, según las últimas estimaciones, en más de la mitad de los países del mundo, concretamente en más de dos tercios de los 195 países, la tasa de natalidad ha caído por debajo de este nivel. Así lo informó el diario Bild, basándose en datos del Financial Times.

La drástica caída de la tasa de natalidad ya no es hoy un fenómeno exclusivo de los países ricos. Por el contrario, esta tendencia se está convirtiendo en una nueva norma demográfica en los países en desarrollo.

Esta situación es especialmente visible en Tailandia. La tasa de natalidad en el país es de una media de 0,78 hijos por mujer. Si la situación actual continúa, la población tailandesa podría desaparecer casi por completo en cien años.

En México, la tasa de natalidad también se ha reducido a la mitad en los últimos 25 años. Para 2024, el país tenía una media de 1,2 hijos por mujer. Una tendencia similar se observa en las megalópolis africanas.

El economista Jesús Fernández-Villaverde subrayó que el declive demográfico no puede considerarse un fenómeno temporal. En su opinión, este proceso podría durar varias generaciones, lo que podría acarrear consecuencias graves y peligrosas en el futuro.

El experto señaló que no se trata solo de una reducción de la población mundial de 8.000 a 6.000 millones de habitantes. Este proceso podría, a largo plazo, conducir a la desaparición total de la población. Según las previsiones de Jesús Fernández-Villaverde, la población mundial podría alcanzar su punto máximo en la década de 2050 y luego disminuir continuamente.

Al mismo tiempo, muchos países están empezando a envejecer antes de haber alcanzado una riqueza económica suficiente. Por ejemplo, países como México y Tailandia podrían enfrentarse al problema de cubrir los costes de una sociedad con una población cada vez más envejecida sin haber acumulado tanta riqueza como Alemania o Japón.

Según un estudio de la Universidad de Cincinnati (EE. UU.), la generalización de los teléfonos inteligentes podría ser uno de los factores clave en la caída de la natalidad. Dado que los jóvenes pasan más tiempo utilizando Internet y dispositivos digitales, dedican menos tiempo a la interacción cara a cara.

Además, las crisis económicas, la escasez de vivienda y las dificultades financieras agravan aún más el descenso de las tasas de natalidad.

Anteriormente, se informó que en Singapur, debido a la drástica caída de la tasa de natalidad, se puso en marcha un servicio de emparejamiento para funcionarios. Por primera vez en 60 años, en 2025 nacieron menos de 30.000 bebés en el país.

Al mismo tiempo, la población de Singapur también está envejeciendo. El número de fallecimientos en el país aumenta constantemente, alcanzando unos 26.500 en 2025.