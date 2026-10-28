Tres días de luto oficial declarados en España tras un accidente de tren

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Tres días de luto oficial declarados en España tras un accidente de tren

Se ha declarado un luto oficial de tres días en España tras el accidente ferroviario que costó la vida a decenas de personas. Así lo anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 28 de octubre.

Señaló que el luto durará del 29 al 31 de octubre. Los días de luto cubrirán todo el país.

«España está de luto y abraza a las víctimas. El Gobierno de España y todo el Estado están con las víctimas y sus familias», afirmó Sánchez.

La tragedia ocurrió tras la colisión de dos trenes de alta velocidad de las compañías Renfe e Iryo cerca de la localidad de Urda, en la provincia de Toledo. Según los primeros datos, uno de los trenes chocó contra el segundo que estaba detenido. Se está llevando a cabo una investigación sobre las causas del suceso.

Según los últimos datos, el accidente ha dejado al menos 68 muertos y 179 heridos. De ellos, cerca de 50 se encuentran en estado grave. Otros 30 pasajeros sufrieron heridas leves y recibieron atención médica. Se ha informado que el número de víctimas podría variar durante las labores de rescate.

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