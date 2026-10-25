En Rusia, extraen una prótesis de cinco dientes de oro del bronquio de un hombre

En la ciudad rusa de Sterlitamak, los médicos extrajeron una prótesis compuesta por cinco dientes de oro del bronquio de un hombre que sufría de tos persistente desde hacía mucho tiempo.

A pesar de su tos constante, el hombre pensó inicialmente que se trataba de un resfriado o de un problema relacionado con la edad. Sin embargo, con el tiempo su estado empeoró, obligándolo a buscar ayuda médica.

Durante los exámenes, se descubrió que una prótesis dental había caído en sus vías respiratorias y estaba atascada en uno de los bronquios. Resultó que el hombre había tragado la prótesis hace unos dos años mientras dormía, sin darse cuenta.

Los médicos lograron extraer el cuerpo extraño de las vías respiratorias mediante una intervención quirúrgica. Se informó que el paciente se encuentra bien y que su vida no corre peligro.

Este caso demuestra una vez más que no se debe ignorar la tos persistente. Ante tales síntomas, es importante acudir al médico para determinar la causa.