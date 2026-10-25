En Rusia, extraen una prótesis de cinco dientes de oro del bronquio de un hombre

·65·Mundo
En Rusia, extraen una prótesis de cinco dientes de oro del bronquio de un hombre

En la ciudad rusa de Sterlitamak, los médicos extrajeron una prótesis compuesta por cinco dientes de oro del bronquio de un hombre que sufría de tos persistente desde hacía mucho tiempo.

A pesar de su tos constante, el hombre pensó inicialmente que se trataba de un resfriado o de un problema relacionado con la edad. Sin embargo, con el tiempo su estado empeoró, obligándolo a buscar ayuda médica.

Durante los exámenes, se descubrió que una prótesis dental había caído en sus vías respiratorias y estaba atascada en uno de los bronquios. Resultó que el hombre había tragado la prótesis hace unos dos años mientras dormía, sin darse cuenta.

Los médicos lograron extraer el cuerpo extraño de las vías respiratorias mediante una intervención quirúrgica. Se informó que el paciente se encuentra bien y que su vida no corre peligro.

Este caso demuestra una vez más que no se debe ignorar la tos persistente. Ante tales síntomas, es importante acudir al médico para determinar la causa.

SterlitamakPrótesis dentalBroncoscopiaEstado médicoRusia
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un hombre vivió dos años con una prótesis dental de oro en su bronquioUn hombre vivió dos años con una prótesis dental de oro en su bronquioHoy 15:13La novia cubierta con 52 kg de oro en una boda en Van testifica contra su maridoLa novia cubierta con 52 kg de oro en una boda en Van testifica contra su marido16 septiembre 19:21Encontrada la novia uzbeka desaparecida en Turquía con 5 millones de liras en oroEncontrada la novia uzbeka desaparecida en Turquía con 5 millones de liras en oro8 septiembre 18:54Un hombre en Taiwán condenado tras usar un robot aspirador para exponer la infidelidad de su esposaUn hombre en Taiwán condenado tras usar un robot aspirador para exponer la infidelidad de su esposaAyer 00:07Un hombre es encontrado vivo en el bosque tras tres años desaparecidoUn hombre es encontrado vivo en el bosque tras tres años desaparecido14 octubre 18:18Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en TurquíaUna novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía6 septiembre 10:59
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol