Al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) celebrada en Biskek, capital de Kirguistán, tuvo lugar un importante encuentro entre el primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente ruso, Vladímir Putin. Según la agencia de noticias Interfax, el líder indio instó una vez más a poner fin al conflicto armado en Ucrania y a buscar una solución diplomática durante las conversaciones con el presidente ruso.

Narendra Modi destacó abiertamente que las consecuencias globales de la guerra son cada vez más peligrosas.

«Hay que poner fin a las hostilidades»: la declaración clave de Modi

El primer ministro indio expresó con firmeza la necesidad de detener el derramamiento de sangre durante la reunión:

Una advertencia clara: «Cada día de guerra hace retroceder a toda la humanidad. Es necesario avanzar hacia el fin de las hostilidades», enfatizó Narendra Modi;

Primer encuentro cara a cara: Los dos líderes se reunieron y dialogaron directamente por primera vez desde la visita de Estado de Vladímir Putin a la India en diciembre de 2025;

Continuación del diálogo: Las partes anunciaron que continuarán su diálogo este mismo mes al margen de la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi.

La postura diplomática coherente de Narendra Modi

El líder indio ha subrayado en repetidas ocasiones, tanto en el ámbito internacional como en reuniones de alto nivel, que la crisis de Ucrania solo debe resolverse mediante la negociación: