Los colores de la bandera de Uzbekistán brillaron en el cielo de Dubái. Con motivo del 35º aniversario de la independencia del país, uno de los monumentos más famosos del mundo — el Burj Khalifa se iluminó con los colores de la bandera nacional uzbeka.

Esta escena en el centro de Dubái se convirtió en uno de los símbolos más destacados de la festividad. La alta fachada del Burj Khalifa, adornada con azul, blanco y verde, reflejó el respeto hacia nuestro país por el 35º aniversario de la independencia de Uzbekistán.

La bandera de Uzbekistán brilló en Dubái

La iluminación del Burj Khalifa con motivo del Día de la Independencia atrajo todas las miradas. Sobre el fondo del Dubái nocturno, la armonía de los colores de la bandera uzbeka se apreciaba claramente en la fachada del edificio.

Las imágenes muestran el Burj Khalifa iluminado con azul y verde, con una predominancia del blanco en la parte central.

Uno de los símbolos más famosos de Dubái brilló hoy con los colores nacionales por el 35º aniversario de la independencia de Uzbekistán.

¿Por qué el Burj Khalifa?

Situado en Dubái, el Burj Khalifa es considerado uno de los monumentos arquitectónicos más reconocidos, no solo de los Emiratos Árabes Unidos, sino de todo el mundo.

Su gigantesca fachada LED se ilumina regularmente con colores especiales para celebrar fiestas nacionales y fechas importantes de diversos países.

Esto le otorga a estas exhibiciones un significado mucho más profundo que una simple iluminación.

35º aniversario de la independencia de Uzbekistán

Uzbekistán proclamó su independencia el 1 de septiembre de 1991.

Por ello, el 1 de septiembre se celebra cada año en el país como el Día de la Independencia. En 2026, la independencia de Uzbekistán cumplió 35 años .

Con motivo de esta fecha, se llevan a cabo diversos eventos y acciones simbólicas dedicadas a nuestro país, no solo en Uzbekistán, sino también en el extranjero.

La escena en Dubái captó la atención

La iluminación del Burj Khalifa con los colores de la bandera uzbeka llevó el espíritu festivo al cielo de Dubái.

La vista nocturna del edificio, en armonía con los edificios iluminados del centro de Dubái y su reflejo en el agua, resulta especialmente impresionante.

Así, con motivo del 35º aniversario de la independencia de Uzbekistán, los colores de la bandera nacional también se proyectaron en uno de los rascacielos más famosos del mundo: el Burj Khalifa.