El Burj Khalifa de Dubái iluminado con los colores de la bandera de Uzbekistán

·0·Mundo
El Burj Khalifa de Dubái iluminado con los colores de la bandera de Uzbekistán

Los colores de la bandera de Uzbekistán brillaron en el cielo de Dubái. Con motivo del 35º aniversario de la independencia del país, uno de los monumentos más famosos del mundo — el Burj Khalifa se iluminó con los colores de la bandera nacional uzbeka.

Esta escena en el centro de Dubái se convirtió en uno de los símbolos más destacados de la festividad. La alta fachada del Burj Khalifa, adornada con azul, blanco y verde, reflejó el respeto hacia nuestro país por el 35º aniversario de la independencia de Uzbekistán.

La bandera de Uzbekistán brilló en Dubái

La iluminación del Burj Khalifa con motivo del Día de la Independencia atrajo todas las miradas. Sobre el fondo del Dubái nocturno, la armonía de los colores de la bandera uzbeka se apreciaba claramente en la fachada del edificio.

Las imágenes muestran el Burj Khalifa iluminado con azul y verde, con una predominancia del blanco en la parte central.

Uno de los símbolos más famosos de Dubái brilló hoy con los colores nacionales por el 35º aniversario de la independencia de Uzbekistán.

¿Por qué el Burj Khalifa?

Situado en Dubái, el Burj Khalifa es considerado uno de los monumentos arquitectónicos más reconocidos, no solo de los Emiratos Árabes Unidos, sino de todo el mundo.

Su gigantesca fachada LED se ilumina regularmente con colores especiales para celebrar fiestas nacionales y fechas importantes de diversos países.

Esto le otorga a estas exhibiciones un significado mucho más profundo que una simple iluminación.

35º aniversario de la independencia de Uzbekistán

Uzbekistán proclamó su independencia el 1 de septiembre de 1991.

Por ello, el 1 de septiembre se celebra cada año en el país como el Día de la Independencia. En 2026, la independencia de Uzbekistán cumplió 35 años .

Con motivo de esta fecha, se llevan a cabo diversos eventos y acciones simbólicas dedicadas a nuestro país, no solo en Uzbekistán, sino también en el extranjero.

La escena en Dubái captó la atención

La iluminación del Burj Khalifa con los colores de la bandera uzbeka llevó el espíritu festivo al cielo de Dubái.

La vista nocturna del edificio, en armonía con los edificios iluminados del centro de Dubái y su reflejo en el agua, resulta especialmente impresionante.

Así, con motivo del 35º aniversario de la independencia de Uzbekistán, los colores de la bandera nacional también se proyectaron en uno de los rascacielos más famosos del mundo: el Burj Khalifa.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Una japonesa de 115 años fallece tras revelar el secreto de su longevidadUna japonesa de 115 años fallece tras revelar el secreto de su longevidadHoy, 09:54Turista encarcelado por esconder un diamante de 200 000 dólares en su bocaTurista encarcelado por esconder un diamante de 200 000 dólares en su bocaHoy, 09:42Llamamiento serio de Zelenski: ¿Qué está ocurriendo en el espacio aéreo ruso?Llamamiento serio de Zelenski: ¿Qué está ocurriendo en el espacio aéreo ruso?Ayer, 23:49«¡Me van a colgar!» El nuevo plan de movilización de Putin y sus confesiones secretas«¡Me van a colgar!» El nuevo plan de movilización de Putin y sus confesiones secretasAyer, 23:44Urgente: Detalles de las negociaciones secretas entre Elon Musk y KievUrgente: Detalles de las negociaciones secretas entre Elon Musk y KievAyer, 23:35Malentendido: ¿Por qué la gente llevó gallinas a los centros de servicios públicos?Malentendido: ¿Por qué la gente llevó gallinas a los centros de servicios públicos?Ayer, 23:11
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público
La boda del siglo de Ronaldo: lugar y detalles de la ceremonia
La boda del siglo de Ronaldo: lugar y detalles de la ceremonia
Una boa gigante que subió a un poste eléctrico muere electrocutada
Una boa gigante que subió a un poste eléctrico muere electrocutada