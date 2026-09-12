¿La humanidad consumía sustancias psicoactivas hace 25 000 años?

Científicos han descubierto que los humanos podrían haber comenzado a consumir sustancias psicotrópicas mucho antes de lo que se pensaba. Un estudio reciente sugiere que ciertas comunidades en Indonesia utilizaban la nuez de areca como droga hace 25 000 años.

Investigadores de la Universidad Griffith de Australia identificaron marcas inusuales en restos óseos humanos antiguos. Los expertos han concluido que estas marcas podrían estar relacionadas con la masticación de la nuez de areca. El profesor Adam Brumm, quien dirigió el estudio, afirma que esta podría ser la evidencia más antigua de consumo de sustancias psicoactivas en el mundo.

Marcas inusuales en los dientes

En el estudio publicado en la revista Science Advances, de Indonesia se habla de dos antiguos cazadores encontrados en la isla de Sulawesi. Uno vivió hace unos 25 000 a 16 000 años, y el otro hace 7 600 a 6 300 años.

En los dientes de ambos cazadores se detectaron signos de desgaste inusual en forma de pequeñas cavidades redondeadas. Mediante análisis especializados, los científicos determinaron que estas marcas fueron causadas por la masticación de la nuez de areca.

La nuez de areca es la semilla de la palma de betel. Su consumo puede provocar una ligera euforia y un aumento de la sensibilidad.

«Aunque es poco conocida en las sociedades occidentales, esta sustancia es la cuarta droga psicoactiva más consumida en el mundo después del alcohol, la cafeína y la nicotina», señaló Brumm.

Anteriormente, se creía que el consumo de drogas comenzó con la agricultura, hace unos 13 000 años, con la invención del alcohol. Sin embargo, Brumm destaca que esta teoría no considera suficientemente las raíces antiguas de las sustancias psicoactivas más comunes.

«Este estudio sugiere que algunos comportamientos modernos de consumo de drogas tienen su origen en las tradiciones de los antiguos cazadores», añadió el investigador.

La forma actual de una tradición antigua

Hoy en día, la sustancia se consume masticando la semilla de la nuez de areca mezclada con cal apagada y otros ingredientes. Esta mezcla es muy popular en el sur y sureste de Asia, siendo consumida por aproximadamente una décima parte de la población mundial.

Los investigadores también realizaron un experimento sumergiendo nueces en saliva artificial. Los resultados mostraron que el simple hecho de chupar la nuez entera es suficiente para liberar una cantidad de sustancias psicoactivas capaz de alterar la actividad cerebral.

De este modo, este nuevo estudio plantea interrogantes sobre si la historia del consumo humano de sustancias psicoactivas podría ser mucho más antigua de lo que se suponía.