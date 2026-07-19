En China, un agente de tráfico sorprende a una turista hablando kazajo

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En China, un agente de tráfico sorprende a una turista hablando kazajo

Un video grabado en la ciudad de Tekes, en la Región Autónoma Uigur de Sinkiang, se ha vuelto viral en las redes sociales. En él, una turista conversa con un agente de tráfico que responde con fluidez en kazajo.

En la conversación, la joven menciona que el multilingüismo es algo habitual en esta zona. Destaca que el dominio del mandarín, el kazajo y el uigur está muy extendido entre la población local.

Este hecho demuestra cómo los diversos grupos étnicos que viven en Sinkiang utilizan varios idiomas en su vida cotidiana. Esta habilidad lingüística es especialmente importante al interactuar con los turistas.

ChinaTekesXinjiang
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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