Un ciudadano turcomano muere apuñalado en una boda en Estambul

Qilich Boriyev, de 33 años, falleció tras una pelea entre dos grupos en un salón de bodas en Estambul, Turquía. Fue apuñalado en el cuello. El sospechoso fue detenido tras el incidente y posteriormente encarcelado por orden judicial, según informó la agencia de noticias DHA.

El suceso ocurrió el 1 de noviembre alrededor de las 23:30 horas en un salón de bodas ubicado en la calle Nebioğlu, en el barrio de Kemalpaşa, distrito de Küçükçekmece, Estambul. Durante la ceremonia, surgió una disputa entre dos grupos por motivos aún desconocidos.

La pelea, que duró aproximadamente una hora, derivó en un enfrentamiento con arma blanca. Qilich Boriyev sufrió una herida grave en el cuello. La policía y los servicios médicos llegaron al lugar para prestarle los primeros auxilios. Fue trasladado al hospital, pero los médicos no pudieron salvar su vida.

Aunque los informes iniciales indicaban que la víctima era ciudadano uzbeko, DHA aclaró posteriormente que se trataba de un ciudadano turcomano de 33 años.

Según la información disponible, los participantes en la pelea habían consumido alcohol. La policía detuvo al sospechoso, R.T., durante una operación en el distrito de Avcılar, Estambul. El cuchillo utilizado en el incidente también fue incautado.

Tras ser interrogado por la policía, el sospechoso fue puesto a disposición judicial y enviado a prisión preventiva.

El cuerpo del fallecido fue entregado a su familia tras finalizar la autopsia. Según DHA, está previsto que sus restos sean trasladados a Turkmenistán.