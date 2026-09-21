Miles de aves invaden el cielo en Grecia: un espectáculo único sobre el puente (video)

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Miles de aves invaden el cielo en Grecia: un espectáculo único sobre el puente (video)

Sobre el puente Rio-Antirrio en Grecia, miles de aves se reunieron creando un paisaje único que dejó asombrados a los espectadores. Al moverse extremadamente cerca unas de otras, parecían un solo ser vivo deslizándose sobre el agua.

En una inmensa bandada, las aves cambiaron de dirección simultáneamente, volando de manera coordinada a través del cielo.

Lo más interesante es que, dentro de una bandada tan densa, las aves logran moverse sin chocar entre sí.

Según las observaciones, las aves pueden alcanzar una velocidad de casi 40 kilómetros por hora mientras se mueven en grupo. Su cambio de dirección simultáneo crea la impresión, vista desde lejos, de que se mueve un solo organismo.

Este paisaje sobre el puente Rio-Antirrio demostró una vez más uno de los fenómenos más sorprendentes de la naturaleza.

Puente Rio-AntirrioGreciaBandada de avesFenómeno naturalMurmuración
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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