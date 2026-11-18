En la playa de Riazor en La Coruña, España, unas olas fuertes arrastraron al mar a una mujer que leía un libro en la orilla. Cerca de 10 personas se unieron para formar una cadena humana y lograron sacarla del agua.

Según informó el diario La Voz de Galicia, el incidente ocurrió el 25 de octubre alrededor de las 14:00 horas. Mientras la mujer leía cerca de la orilla, una ola repentina y fuerte la arrastró hacia el mar.

Al principio, una persona entró al agua para ayudar a la mujer, pero no pudo sacarla sola. Después, las personas cercanas se apresuraron a ayudar formando una cadena humana tomándose de las manos. El rescate, que comenzó con cinco personas, sumó más participantes hasta llegar a unos 10. Juntos, lograron llevar a la mujer a la orilla.

Tras el rescate, la mujer recibió atención médica en la misma playa. Luego fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario de La Coruña con un cuadro de hipotermia leve.