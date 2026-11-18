Según el análisis de CNBC, las cuentas de inversión de Trump vendieron acciones de Nvidia por un valor de entre 500 001 y 1 millón de dólares el 18 de mayo. Esto coincide con el primer lunes después del regreso del presidente estadounidense de su visita de Estado a China.

Las cuentas de inversión del presidente estadounidense Donald Trump vendieron entre 500 000 y 1 millón de dólares en acciones de Nvidia en mayo. Esta operación se realizó tras su regreso de una visita de Estado a China y después de que se informara que el Secretario de Estado Marco Rubio le había comunicado sobre los posibles vínculos del CEO de Nvidia, Jensen Huang, con una persona sospechosa de espionaje.

La publicación, citando al New York Times, señala que Marco Rubio había transmitido inteligencia a Trump cinco días antes sobre posibles problemas de seguridad relacionados con Jensen Huang.

Sin embargo, Trump negó posteriormente haber recibido dicha información. También afirmó que no sabía que la mujer vinculada a Huang fuera una espía.

Las operaciones de Trump con acciones de Nvidia

Según el análisis de CNBC, desde que Trump regresó a la Casa Blanca, sus cuentas de inversión han comprado o vendido acciones de Nvidia al menos 103 veces. El valor total de estas operaciones se estima entre 27 y 97,5 millones de dólares.

Un portavoz de la Casa Blanca declaró que la cartera de inversiones del presidente es gestionada por asesores financieros independientes y que Trump no interviene personalmente en las decisiones de trading.

Es importante destacar que los informes financieros publicados no contienen pruebas de que Trump haya ordenado personalmente la venta de las acciones o que sus asesores hayan utilizado información de inteligencia clasificada.

De este modo, la venta de acciones de Nvidia en mayo llamó la atención debido a la proximidad temporal entre el viaje de Trump a China, las dudas de seguridad en torno a Jensen Huang y las inversiones del presidente. Pero esto no significa por sí solo que la venta de acciones se haya realizado bajo la influencia de información confidencial.