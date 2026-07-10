Un avión realiza un aterrizaje forzoso en el mar en Haití

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Un avión realiza un aterrizaje forzoso en el mar en Haití

En Haití, una pequeña avioneta de pasajeros realizó un aterrizaje forzoso en el mar debido a una emergencia. Lo más importante es que el piloto y los dos pasajeros a bordo sobrevivieron al incidente.

Se informa que el suceso ocurrió el 8 de julio cerca de la playa de Ibo. La aeronave bimotor, que volaba desde Cabo Haitiano hacia Puerto Príncipe, Cessna 402B se vio obligada a amerizar por razones desconocidas.

En los videos difundidos en redes sociales se puede ver cómo el avión se hunde mientras los pasajeros nadan hacia la orilla por sus propios medios. En poco tiempo, la aeronave quedó casi totalmente sumergida.

Tras el incidente, el piloto y los dos pasajeros lograron llegar a la playa cercana. Los equipos de rescate y el personal médico que llegaron al lugar los examinaron.

Según la información preliminar, todos los ocupantes sobrevivieron. Recibieron la atención médica necesaria y se informa que su estado de salud es satisfactorio. Actualmente, se lleva a cabo una investigación para determinar las causas del amerizaje forzoso.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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