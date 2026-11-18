Harry Kane lidera la tabla de goleadores en la Liga de Naciones
Se ha dado a conocer el nombre del máximo goleador de la fase de grupos de la Liga de Naciones. El capitán de la selección de Inglaterra, Harry Kane, se convirtió en el máximo artillero del torneo tras anotar ocho goles en seis partidos.
Entre sus perseguidores más cercanos se encuentran la estrella noruega Erling Haaland, el delantero danés Rasmus Højlund y otros jugadores destacados.
Kane, líder en la carrera por el pichichi
El delantero de la selección inglesa logró marcar ocho goles en los seis encuentros de la fase de grupos de la Liga de Naciones. Este resultado le otorgó el estatus de máximo goleador de la competición.
La cifra de Kane supera por dos goles a la de sus perseguidores más cercanos. De este modo, finalizó la fase de grupos con un registro superior al de cualquier otro delantero del torneo.
Haaland y Højlund también en el top 5
Cinco jugadores comparten el segundo puesto de la tabla de goleadores. Cada uno de ellos ha anotado seis tantos.
Ellos son:
Rasmus Højlund — Dinamarca;
Andri Guðjohnsen — Islandia;
Viktor Gyökeres — Suecia;
Erling Haaland — Noruega;
Troy Parrott — Irlanda.
En esta lista, además de delanteros famosos como Haaland y Højlund, destacan los resultados obtenidos por Andri Guðjohnsen y Troy Parrott.
Así, Harry Kane se consolidó como el líder solitario de la fase de grupos de la Liga de Naciones con ocho goles. Haaland, Højlund y otros cuatro jugadores comparten el segundo lugar con seis goles cada uno.
Sin anuncios con la suscripción
Zamin Premium — 4 900 UZS al mes
Comentarios0
…