Se ha dado a conocer el nombre del máximo goleador de la fase de grupos de la Liga de Naciones. El capitán de la selección de Inglaterra, Harry Kane, se convirtió en el máximo artillero del torneo tras anotar ocho goles en seis partidos.

Entre sus perseguidores más cercanos se encuentran la estrella noruega Erling Haaland, el delantero danés Rasmus Højlund y otros jugadores destacados.

Kane, líder en la carrera por el pichichi

El delantero de la selección inglesa logró marcar ocho goles en los seis encuentros de la fase de grupos de la Liga de Naciones. Este resultado le otorgó el estatus de máximo goleador de la competición.