Precios actuales de los modelos MacBook Neo y Air
Se han dado a conocer los precios de los portátiles Apple al 18 de noviembre de 2026. La lista incluye los modelos MacBook Neo 2026, MacBook Air M4 y MacBook Air M5. Los precios varían según la capacidad de almacenamiento, el tamaño de pantalla y los colores.
MacBook Neo 2026 (nuevo modelo):
• 8/256 GB Citrus — 709 dólares
• 8/256 GB Silver — 719 dólares
• 8/256 GB Indigo — 719 dólares
• 8/256 GB Blush — 719 dólares
• 8/512 GB — 819 dólares
MacBook Air M4, 13 pulgadas (2025):
• 16/256 GB — 1179 dólares (en oferta)
• 16/512 GB — 1189 dólares
• 16/1 TB — 1549 dólares
• 24/512 GB — 1399 dólares (en oferta)
MacBook Air M4, 15 pulgadas (2025):
• 16/256 GB — 1399 dólares (en oferta)
• 16/512 GB — 1429 dólares (en oferta)
• 16/1 TB — 1699 dólares
• 24/512 GB — 1619 dólares
MacBook Air M5, 13 pulgadas (2026, nuevo modelo):
• 16/512 GB — 1199 dólares
• 16/1 TB — 1519 dólares (en oferta)
MacBook Air M5, 15 pulgadas (2026, nuevo modelo):
• 16/512 GB — 1459 dólares (en oferta)
• 16/1 TB — 1799 dólares
• 24/1 TB — 2199 dólares
Los precios indicados corresponden al 18 de noviembre de 2026. Los precios de los portátiles pueden cambiar diariamente.
Sin anuncios con la suscripción
Zamin Premium — 4 900 UZS al mes
Comentarios0
…