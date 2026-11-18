Se han dado a conocer los precios de los portátiles Apple al 18 de noviembre de 2026. La lista incluye los modelos MacBook Neo 2026, MacBook Air M4 y MacBook Air M5. Los precios varían según la capacidad de almacenamiento, el tamaño de pantalla y los colores.

MacBook Neo 2026 (nuevo modelo):

• 8/256 GB Citrus — 709 dólares

• 8/256 GB Silver — 719 dólares

• 8/256 GB Indigo — 719 dólares

• 8/256 GB Blush — 719 dólares

• 8/512 GB — 819 dólares

MacBook Air M4, 13 pulgadas (2025):