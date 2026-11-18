Una cámara forestal instalada en la isla estonia de Saaremaa grabó a un ciervo con una protuberancia inusual en el centro de la frente. El video, que muestra al animal recordando a una criatura legendaria como el unicornio, ha despertado gran interés en las redes sociales.

Estas raras imágenes fueron publicadas por la fundación Lutreola Foundation, dedicada a la conservación de la naturaleza, en sus redes sociales. En el video se ve al ciervo caminando tranquilamente frente a la cámara trampa instalada en el bosque. Una protuberancia que parece un cuerno pequeño o una oreja adicional es claramente visible en el centro de su frente.

Según los medios estonios, los expertos aún no han podido determinar qué es esta protuberancia basándose únicamente en la grabación. Aún se desconoce si es un cuerno o algún otro tipo de formación.

Se sabe que la cámara trampa fue instalada originalmente para monitorear a los visones europeos, una especie en peligro de extinción. Además del ciervo inusual, la cámara también captó a una cigüeña negra, una especie rara.

La Lutreola Foundation fue fundada en 1992 y se dedica a la protección de la naturaleza y la vida silvestre.