Ex « Miss Tailandia » arrestada por un escándalo de fondos benéficos

La ex reina de belleza tailandesa, Boom Panadda Wongphudee, fue arrestada tras una controversia relacionada con donaciones benéficas. Se está llevando a cabo una investigación sobre sospechas de uso indebido de los fondos recibidos por la organización benéfica que ella misma fundó.

Wongphudee, quien ganó el título de «Miss Tailandia» en el año 2000, enfrenta actualmente tres cargos: fraude público, lavado de dinero y violación de la Ley de Delitos Informáticos de Tailandia. La actriz y presentadora de 50 años, fundadora de la Do Good Organisation Foundation, fue detenida por la policía.

Según el medio Need To Know, fue arrestada el 6 de noviembre frente a un complejo residencial cerca de Nawamin Road en Bangkok. En ese momento, Wongphudee se preparaba para dar una declaración a los periodistas junto a su abogado, Ekkasi Srisang, conocido como «Lawyer Phet». Planeaban responder preguntas sobre una posible orden de arresto, pero la policía la detuvo antes de que comenzara el diálogo con la prensa.

El eje principal de la investigación se centra en las denuncias de que el dinero donado a la Do Good Organisation Foundation se utilizó para fines no benéficos. Las fuerzas del orden están examinando sus operaciones financieras y sus bienes. También se están supervisando las actividades de personas cercanas que podrían estar involucradas en el caso.

En un comentario a periodistas locales, Wongphudee expresó su disposición a participar en todos los procesos legales. Afirmó: «Estoy lista para pasar por el proceso legal. Me disculpo con todos. Pido perdón a todos».

En el marco de este caso, la policía realizó registros en cuatro lugares posiblemente vinculados a las sospechas. Estos incluyen su apartamento en Bangkok, una propiedad perteneciente a su esposo Atip Anantawan, el edificio de la fundación benéfica y otra instalación en la capital.

Según se informa, los investigadores han examinado alrededor de 17 cuentas bancarias. También se han identificado activos con un valor total superior a los 2,2 millones de libras esterlinas. Sin embargo, aún no se ha confirmado oficialmente si todos estos bienes fueron adquiridos con fondos benéficos.

Cabe señalar que la ex «Miss Tailandia» ha estado involucrada en actividades humanitarias durante casi veinte años, ganándose una reputación única entre el público. Actualmente, su nombre se encuentra en el centro de una grave investigación sobre el uso de fondos benéficos.