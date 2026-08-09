¿Qué país de Asia Central ofrece las mejores condiciones de vida?

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¿Qué país de Asia Central ofrece las mejores condiciones de vida?

Uzbekistán se ha incluido este año en el ranking de los países más cómodos para vivir y, de Asia Central entre los países después de Kazajistán de ocupó el segundo lugar Esta información figura en el ranking elaborado por «Rumavi», el Global Relocation Index lo dio a conocer.

En este ranking internacional se analizaron 192 países del mundo Se evaluó hasta qué punto los países ofrecen condiciones favorables para vivir, trabajar y trasladarse a un nuevo entorno.

Entre los países de Asia Central, Kazajistán ocupó el puesto 77 con 62,9 puntos y quedó primero en la región. Uzbekistán, por su parte, ocupó el puesto 110 con 59,9 puntos en el ranking.

Los demás países se ubicaron de la siguiente manera:

  • Kirguistán — puesto 118;

  • Tayikistán — puesto 137;

  • Turkmenistán — puesto 155.

¿En qué criterios obtuvo Uzbekistán una valoración alta?

El ranking evaluó principalmente a los países según cuatro criterios importantes: posibilidades financieras, calidad de vida, seguridad y adaptación a un nuevo entorno Uzbekistán mostró resultados diferentes en estas áreas. El país obtuvo

resultados diversos en estas áreas. El país obtuvo 73 puntos en posibilidades financieras, 63 puntos en seguridad, 57 puntos en calidad de vida y 44 puntos en adaptación al nuevo entorno.

Estos indicadores muestran que Uzbekistán logró un resultado destacado en el ranking, especialmente en posibilidades financieras y seguridad.

¿Qué países lideran el mundo?

El primer lugar del ranking mundial lo ocupó Estonia En los puestos siguientes aparecen Singapur, Malasia, Portugal y Taiwán en ese orden.

Así, los cinco primeros puestos quedaron de la siguiente manera:

  1. Estonia;

  2. Singapur;

  3. Malasia;

  4. Portugal;

  5. Taiwán.

En los últimos puestos del ranking se encuentran Afganistán, Yemen, Sudán del Sur, Níger y Chad en ese orden.

Según se informó, el Global Relocation Index se elaboró para identificar los países más adecuados para vivir o trasladarse a otro país.

UzbekistánKazajistánEstoniaSingapurMalasia
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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