Un acontecimiento feliz ha tenido lugar en la familia del joven futbolista brasileño Endrick. El jugador de 20 años se convirtió en padre por primera vez. Su esposa, Gabrieli Miranda, dio a luz a un niño. El bebé ha sido llamado Kendrick.

Endrick anunció que había tenido un hijo durante una entrevista tras el partido contra la selección de Singapur. El futbolista dedicó el gol que marcó en el partido a su esposa y a su hijo recién nacido.

Gabrieli Miranda ha decidido por ahora no publicar fotos del bebé en las redes sociales. Por ello, los seguidores aún no tienen la oportunidad de ver al pequeño Kendrick.

La noticia de la paternidad de Endrick ha sido recibida con cariño por los aficionados al fútbol. En las redes sociales, se están enviando felicitaciones y buenos deseos a la joven familia.