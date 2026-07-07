Endrick hace una promesa tras el fracaso de Brasil en el Mundial

La joven estrella de la selección de Brasil y delantero del Real Madrid, Endrick, concedió su primera entrevista a los medios tras la inesperada eliminación en la Copa del Mundo y sus errores personales. La derrota por 1-2 ante Noruega en los octavos de final fue un duro golpe para los aficionados brasileños. El hecho de que el joven talento desperdiciara una ocasión clara durante el encuentro es visto como uno de los factores que provocaron la salida del equipo del torneo. Así lo informa Goal.com .

Según informa Goal.com, Endrick quedó profundamente abatido por su error tras el partido. Con el marcador aún empatado, tuvo una oportunidad de oro para marcar, pero finalmente Noruega se llevó la victoria. El jugador destacó que considera esta situación como una gran lección y que trabajará incansablemente para que no vuelva a ocurrir en el futuro.

Confianza en el futuro y responsabilidad

"He pensado mucho en mi error, incluso agradecí a Dios por darme esa oportunidad, pero podría haberlo hecho mejor en esa situación. No pude lograrlo, pero fue una gran experiencia para mí. Ahora trabajaré para que estos errores no se repitan", afirmó Endrick en su entrevista.

Para el joven delantero, esta fue su primera Copa del Mundo. Aunque admite que la competición no salió como esperaba, valoró el camino recorrido para vestir la camiseta nacional y alcanzar este nivel. A pesar de que Brasil registró su peor resultado en un Mundial en 36 años, Endrick prometió llevar al equipo a lo más alto en el torneo de 2030.

Endrick evitó presentarse como el único líder o héroe principal del equipo. En su opinión, el éxito solo se puede lograr a través de la unidad colectiva. "Espero que en el futuro, no solo yo, sino todo el equipo actúe como una sola unidad. Lo mejor para Brasil es el trabajo en equipo. Así no volveremos a sufrir derrotas tan dolorosas", añadió.

Actualmente, el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, y los jugadores se preparan para regresar a casa. El equipo descansará un poco antes de la fecha FIFA de septiembre. Según el plan, los "pentacampeones" disputarán dos partidos amistosos contra Australia a finales de septiembre. Estos encuentros servirán como una etapa importante para recuperar el estado anímico del equipo y preparar el nuevo ciclo.