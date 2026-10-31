¿Por qué la Generación Z tiene menos hijos que las generaciones anteriores?

·68·Mundo
¿Por qué la Generación Z tiene menos hijos que las generaciones anteriores?

Según un estudio realizado en Estados Unidos, las generaciones jóvenes actuales tienen menos hijos antes de los 26 años en comparación con las generaciones anteriores. Por ejemplo, solo el 26 % de las mujeres de la Generación Z de 26 años tiene al menos un hijo. Entre los millennials de la misma edad, esta cifra era del 47 %, en la Generación X del 50 % y en los baby boomers del 46 %.

El análisis fue realizado por investigadores del Federal Reserve Bank of Atlanta basándose en datos de la encuesta National Survey of Family Growth de EE. UU. Los resultados muestran que las mujeres de la nueva generación tienen menos probabilidades de tener hijos que las generaciones anteriores.

Los científicos explican esta situación mediante varios factores. Entre ellos, las dificultades financieras, la inestabilidad económica y la preocupación por el futuro pueden llevar a los jóvenes a retrasar la formación de una familia y la paternidad. También se ha observado que el deseo de tener hijos ha disminuido entre la Generación Z en comparación con las generaciones anteriores.

El estudio también tuvo en cuenta las dificultades relacionadas con la salud reproductiva. Según este, el 18 % de las mujeres de la Generación Z de 26 años presenta problemas de fertilidad, mientras que en la generación de los baby boomers, a la misma edad, esta cifra era del 10 %.

Los autores destacan que la disminución de la tasa de natalidad no puede explicarse únicamente por el hecho de que los jóvenes no deseen tener hijos. Las condiciones económicas, las elecciones personales y los factores médicos también juegan un papel importante.

El estudio refleja la situación en Estados Unidos. Por lo tanto, sus resultados no pueden aplicarse directamente a los jóvenes de otros países.

Generación ZDemografíaFederal Reserve Bank of AtlantaTasa de natalidadEstados Unidos
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La natalidad cae drásticamente en el mundo: aumenta el riesgo demográficoLa natalidad cae drásticamente en el mundo: aumenta el riesgo demográfico4 octubre 11:38Por primera vez en la historia, los jóvenes sin título universitario encuentran trabajo más fácilmente que los graduadosPor primera vez en la historia, los jóvenes sin título universitario encuentran trabajo más fácilmente que los graduados16 septiembre 21:16Alojamiento y comida gratis: en un distrito de Tayikistán, la hospitalidad es un regaloAlojamiento y comida gratis: en un distrito de Tayikistán, la hospitalidad es un regalo15 septiembre 20:53Una pareja china decide divorciarse al no poder elegir el nombre de su hijoUna pareja china decide divorciarse al no poder elegir el nombre de su hijo21 octubre 10:07Se otorgan 55 mil dólares por cada hijo nacidoSe otorgan 55 mil dólares por cada hijo nacido25 agosto 20:46El llamamiento viral de un actor ruso a Putin y su inesperado «arrepentimiento» 2 horas despuésEl llamamiento viral de un actor ruso a Putin y su inesperado «arrepentimiento» 2 horas después30 julio 23:14
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos