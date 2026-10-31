¿Por qué la Generación Z tiene menos hijos que las generaciones anteriores?

Según un estudio realizado en Estados Unidos, las generaciones jóvenes actuales tienen menos hijos antes de los 26 años en comparación con las generaciones anteriores. Por ejemplo, solo el 26 % de las mujeres de la Generación Z de 26 años tiene al menos un hijo. Entre los millennials de la misma edad, esta cifra era del 47 %, en la Generación X del 50 % y en los baby boomers del 46 %.

El análisis fue realizado por investigadores del Federal Reserve Bank of Atlanta basándose en datos de la encuesta National Survey of Family Growth de EE. UU. Los resultados muestran que las mujeres de la nueva generación tienen menos probabilidades de tener hijos que las generaciones anteriores.

Los científicos explican esta situación mediante varios factores. Entre ellos, las dificultades financieras, la inestabilidad económica y la preocupación por el futuro pueden llevar a los jóvenes a retrasar la formación de una familia y la paternidad. También se ha observado que el deseo de tener hijos ha disminuido entre la Generación Z en comparación con las generaciones anteriores.

El estudio también tuvo en cuenta las dificultades relacionadas con la salud reproductiva. Según este, el 18 % de las mujeres de la Generación Z de 26 años presenta problemas de fertilidad, mientras que en la generación de los baby boomers, a la misma edad, esta cifra era del 10 %.

Los autores destacan que la disminución de la tasa de natalidad no puede explicarse únicamente por el hecho de que los jóvenes no deseen tener hijos. Las condiciones económicas, las elecciones personales y los factores médicos también juegan un papel importante.

El estudio refleja la situación en Estados Unidos. Por lo tanto, sus resultados no pueden aplicarse directamente a los jóvenes de otros países.