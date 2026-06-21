¿Conflicto entre Endrick y Carlo Ancelotti? El prodigio brasileño desmiente los rumores

Endrick, la joven estrella de la selección de Brasil y del Real Madrid, ha aclarado los diversos rumores surgidos tras quedar en el banquillo al inicio del Mundial. Mientras los memes sobre un posible malentendido entre el futbolista y el entrenador Carlo Ancelotti se multiplicaban en las redes sociales, el delantero de 19 años destacó que su relación con el técnico es excelente. Así lo informa Goal.com en su noticia.

El hecho de que Endrick no jugara en el partido contra Marruecos (1-1) en el marco del Mundial provocó grandes debates entre los aficionados. En la plataforma X (antes Twitter), los usuarios comenzaron a publicar posts humorísticos sobre que a Ancelotti «no le gustaba» el joven talento. Sin embargo, en el encuentro ante Haití (3-0), el delantero, que entró desde el banquillo, demostró que estas palabras carecían de fundamento.

Según informa Goal.com, Endrick manifestó haber trabajado con Carlo Ancelotti en el Real Madrid durante un año y comprender bien el estilo del entrenador. Según sus palabras, el técnico siempre prioriza los intereses del equipo sobre los intereses personales, lo cual considera la estrategia correcta.

Confianza entre entrenador y futbolista

«He tenido la suerte de trabajar con él en el Real Madrid. Independientemente de si juego 5, 10 o 15 minutos en el campo, él sabe muy bien de lo que soy capaz. Ancelotti toma la mejor decisión para todo el equipo, no para los aficionados o jugadores individuales. Estoy feliz de que esté aquí, en la selección», afirma Endrick.

En el partido contra Haití, Endrick entró en el minuto 63 en lugar de Matheus Cunha y fue recibido con mucho cariño por la afición. Aunque su gol fue anulado por fuera de juego, la actividad y el entusiasmo del delantero fueron muy valorados por los especialistas. Expresó su disposición a darlo todo en cada partido.

Por su parte, Carlo Ancelotti está abordando el desarrollo de la joven estrella con cautela. El experimentado técnico destacó que Endrick es paciente y que su momento llegará. En opinión del entrenador, la familia del futbolista también está influyendo correctamente en su carrera, lo cual es un factor muy importante para el joven jugador.

«Endrick es un talento extraordinario. Lo pondré en el campo en el momento adecuado. Será una figura importante para Brasil tanto en este Mundial como en los siguientes. Es muy maduro para su edad y no tiene prisa», añadió Ancelotti.

Actualmente, la selección de Brasil continúa sus partidos de fase de grupos. Aficionados y expertos esperan que Endrick aparezca en el once inicial en los próximos encuentros, ya que su entrada aporta una dinámica especial a la línea de ataque del equipo.