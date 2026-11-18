En Polonia, un joven que circulaba en patinete intentó cruzar la vía del tren sin percatarse de que el convoy se acercaba. Logró salir ileso de la peligrosa situación.

El vídeo del incidente se difundió en redes sociales, provocando un intenso debate entre los usuarios. Las imágenes demuestran una vez más las graves consecuencias que puede tener un simple descuido.

Los expertos recuerdan la necesidad de evitar tales riesgos y de cumplir estrictamente las normas de seguridad en los pasos a nivel, ya que intentar cruzar ante un tren no siempre termina bien.