En Kahramanmaraş, Turquía, un chef que prepara la tradicional sopa « kalla pocha » ha llamado la atención del público con un método de presentación inusual. Comenzó a exhibir las cabezas de oveja utilizadas para el plato en un espacio dedicado dentro del restaurante.

Se informa que el « kalla pocha » es un plato tradicional común en la cocina turca, elaborado con cabezas y patas de oveja. El dueño del restaurante busca demostrar la frescura y naturalidad de los ingredientes.

Sin embargo, esta escena inusual ha provocado reacciones mixtas entre los clientes. Mientras algunos lo ven como una garantía de calidad, otros se han sentido sorprendidos por la exposición directa de las cabezas de oveja.

Las imágenes de este suceso se han difundido en las redes sociales, generando diversos debates entre los usuarios.