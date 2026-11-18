En el Reino Unido, un joven uzbeko realizó una presentación musical junto a un músico experimentado de Jamaica. Durante su encuentro creativo, ambos artistas tocaron juntos y pusieron a prueba sus habilidades.

Según se informa, el músico jamaicano, que lleva casi 50 años dedicado a la música, quedó asombrado por la interpretación del joven uzbeko. Su talento y destreza con el instrumento se ganaron el reconocimiento del experimentado artista.

Elogiando la actuación del joven músico, expresó con sinceridad: «¡Me has superado! ¡Estás tocando de maravilla!»

Al finalizar el encuentro, ambos músicos se mostraron respeto mutuo y se dieron la mano. Este momento sincero demostró una vez más que el arte musical une a personas de diferentes países.