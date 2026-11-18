Según los datos publicados, se han vendido aproximadamente 15,88 millones de copias de GTA VI, lo que supone unos ingresos de 1.540 millones de dólares.

Se ha revelado que el juego GTA VI ha generado más de 1.500 millones de dólares incluso antes de su lanzamiento oficial. La revista Forbes, basándose en varios estudios, calculó el volumen de ventas y los ingresos generados antes del estreno del juego.

La mayor parte de las ventas se ha realizado en consolas PlayStation. Esta plataforma representa casi el 75 % de la cuota. El 25 % restante de las ventas corresponde a las consolas Xbox.

También se han anunciado los precios oficiales del juego. La versión estándar se ha fijado en 79,99 dólares, mientras que la versión Ultimate se venderá a 99,99 dólares.

Nueva Zelandaserá el primer lugar donde será posible jugar al título. A las 16:00, hora de Taskent, será medianoche allí y los jugadores locales podrán empezar a jugar a GTA VI.