Nace un bebé con cuatro piernas en la región de Surxondaryo

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Nace un bebé con cuatro piernas en la región de Surxondaryo

Un bebé nacido con una patología poco común en el distrito de Sherobod, región de Surxondaryo, ha generado un amplio debate en las redes sociales. Tras la difusión de imágenes del infante con cuatro piernas, los especialistas proporcionaron información oficial sobre el caso.

Se informó que el bebé nació con una patología extremadamente rara característica de los gemelos siameses. La segunda parte del feto no se desarrolló por completo, formándose solo ciertas partes del cuerpo. Por esta razón, el bebé nació con piernas adicionales.

Según los especialistas en salud, el infante fue trasladado al Centro Médico Multidisciplinario Infantil de la Región de Samarcanda, donde se le practicó una cirugía compleja. Un equipo de médicos cualificados participó en la operación.

Los médicos señalan que estos casos son extremadamente raros en la práctica médica. La salud del bebé permanece bajo la supervisión de especialistas y se continúa con el seguimiento de su estado.

SurjandariaSherobodSamarcanda
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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