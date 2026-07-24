Japón mantiene a Moriyasu: su sucesor ya ha sido definido

La Asociación de Fútbol de Japón (JFA) decidió continuar su colaboración con el seleccionador nacional, Hajime Moriyasu. El técnico dirigirá al equipo hasta la conclusión de la Copa Asiática, que se celebrará a principios de 2027.

Al mismo tiempo, la JFA ya ha determinado quién ocupará el cargo después de Moriyasu. El relevo en la dirección técnica de la selección se realizará de forma gradual.

Moriyasu trabajará hasta la Copa Asiática

Según la información oficial de la Asociación de Fútbol de Japón, Hajime Moriyasu permanecerá en el cargo de seleccionador hasta el final de la Copa Asiática, que tendrá lugar en enero-febrero de 2027.

De esta manera, el técnico liderará a la selección de Japón en la próxima gran competición continental.

Esta decisión de la asociación demuestra que se ha optado por un plan de preparación para el siguiente torneo con el entrenador actual, sin realizar cambios drásticos en el equipo.

¿Quién dirigirá al equipo después de Moriyasu?

Tras la Copa Asiática, el puesto de seleccionador de la selección nacional de Japón será entregado a Go Oiwa.

Actualmente dirige a la selección sub-21 del país. Según el plan de la JFA, Oiwa desempeñará ambos cargos simultáneamente durante un periodo determinado.

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Esta decisión permite una transición gradual del técnico que trabaja con las categorías inferiores hacia el equipo absoluto.

¿Cuál fue el resultado en la Copa del Mundo?

Japón participó en el grupo F en la última Copa del Mundo, sumando 5 puntos al finalizar los encuentros.

El equipo terminó segundo en su grupo y avanzó a la fase de eliminación directa. Sin embargo, perdió 1-2 contra Brasil en los dieciseisavos de final.

A pesar de este resultado, la asociación de fútbol decidió darle a Moriyasu otra oportunidad para dirigir al equipo en un gran torneo.

El cambio de entrenador en Japón fue planificado con antelación

En muchas selecciones, el relevo de entrenadores se realiza de forma urgente tras los resultados. Japón, en cambio, eligió un camino sistemático al designar al próximo seleccionador con antelación.

Ahora, el objetivo principal de Moriyasu es lograr un gran resultado en la Copa Asiática. Go Oiwa, mientras se prepara para asumir la selección nacional, continuará su labor con el equipo Sub-21.

¿Crees que Japón tomó la decisión correcta al mantener a Moriyasu hasta la Copa Asiática? Deja tu opinión en los comentarios.