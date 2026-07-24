Grandes cambios en el Real Madrid: Tchouaméni y Camavinga podrían dejar el equipo

Se espera que el Real Madrid realice reformas importantes en su plantilla antes del cierre del mercado de fichajes de verano. Según la información más reciente, la directiva del club blanco está dispuesta a poner en el mercado al centrocampista defensivo Aurélien Tchouaméni. Esta decisión se justifica por el deseo de garantizar la estabilidad financiera del club y liberar espacio para nuevos fichajes. Así lo informa Goal.com .

Según un informe publicado por The Sun, el talentoso jugador francés ha despertado un serio interés por parte del Manchester United de Inglaterra. Los mancunianos consideran a Tchouaméni como un objetivo principal para reforzar su línea de centrocampistas. Si ambas partes llegan a un acuerdo, este podría convertirse en uno de los traspasos más sonados de este verano.

Al mismo tiempo, otro legionario francés del Real Madrid, Eduardo Camavinga, también se encuentra bajo presión. Según información del reconocido insider Nicolo Schira, el centrocampista debe demostrar su valía durante la pretemporada. De lo contrario, la directiva del club planea incluirlo en la lista de transferibles. Por ahora, el cuerpo técnico tiene la intención de darle una oportunidad, pero la decisión final dependerá del estado físico y el rendimiento del jugador.

Movimientos de mercado en otros grandes de Europa

La intensa actividad en el mercado de fichajes no se limita solo a Madrid. Fabrizio Romano informa que el Inter de Milán y el Tottenham inglés continúan las negociaciones por el defensa Cuti Romero. El jugador argentino está cerca de abandonar el club londinense, ya que el Tottenham ya ha incorporado nuevos defensas para reemplazarlo.

El FC Barcelona también sigue de cerca la situación de Romero. Sin embargo, debido a restricciones financieras, los catalanes aún no pueden presentar una oferta formal. Según el diario Sport, el Barcelona también está interesado en Aymeric Laporte para reforzar su defensa, pero para que este traspaso se concrete, el equipo primero debe vender a varios de sus defensores actuales.

En el fútbol italiano, el director deportivo del Nápoles, Giovanni Manna, habló sobre los planes futuros del equipo. Según sus palabras, estrellas como Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku permanecerán en sus equipos por ahora. Aunque los comentarios de De Bruyne sobre el exentrenador del Nápoles, Antonio Conte, causaron cierto malestar en la directiva, las puertas de las negociaciones aún no se han cerrado.

Según Goal.com, a Kevin De Bruyne le queda un año de contrato. Se espera que se tome una decisión final sobre su futuro una vez que el jugador regrese de sus vacaciones. Estas noticias del fútbol europeo indican que se avecinan cambios drásticos en las plantillas de los equipos en las próximas semanas.