Cierre de varias calles de Taskent al tráfico durante 4 días

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Cierre de varias calles de Taskent al tráfico durante 4 días

Continúan las emocionantes noticias culturales para residentes y visitantes de nuestra capital. Se planea un gran festival de entretenimiento en el centro de Taskent. Con este motivo, para garantizar la seguridad y el buen ambiente de las festividades, la administración de la ciudad restringirá temporalmente el tráfico vehicular en varias calles céntricas.

Restricciones de tráfico Desde las 06:00 del 4 de junio hasta las 07:00 del 8 de junio (durante casi cuatro días).

Lista de áreas con cierre total del tráfico

Debido a la ubicación de los paseos del festival y los escenarios principales, el tráfico de vehículos estará completamente restringido en las siguientes direcciones:

  • Calle Taras Shevchenko: Desde la intersección con la calle Fidokor hasta la calle Nukus;

  • Calle Sayyid Baraka: Desde la intersección con la calle Oybek hasta la avenida Amir Temur.

Recomendaciones para conductores

Durante estos días, pedimos a los conductores que transiten por estas rutas que utilicen desvíos con antelación para evitar posibles atascos y llegar a sus destinos sin retrasos.

Una gran oportunidad para pasear: Aunque esto pueda causar algunas molestias a los conductores, estos días ofrecen una maravillosa oportunidad para que residentes y niños disfruten de paseos al aire libre y del programa del festival. ¡Disfrute de un agradable descanso con su familia en las hermosas calles de Taskent!

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TaskentTarás ShevchenkoAmir TemurZamin
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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