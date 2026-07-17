Millonario que busca vencer el envejecimiento es diagnosticado con una enfermedad incurable

El empresario tecnológico y millonario estadounidense Bryan Johnson, conocido por su idea de revertir el proceso de envejecimiento, anunció que le han diagnosticado una enfermedad incurable. Lo comunicó a través de redes sociales, afirmando que luchará contra la enfermedad a pesar de todo. Meduza informó al respecto.

El empresario de 48 años dijo que fue diagnosticado con gastritis autoinmune. Es una enfermedad crónica en la que el sistema inmunológico ataca a las células de la mucosa gástrica que producen ácido clorhídrico.

«Tengo una enfermedad autoinmune. Mi estómago se está autodestruyendo. Esta enfermedad afecta al 2-5% de las personas. En realidad, podría ser más, ya que a menudo es asintomática», escribió Johnson.

Informó que el diagnóstico se realizó en mayo de este año. El empresario sugirió que la enfermedad pudo haber sido influenciada por una mala alimentación en su juventud, el consumo excesivo de comida rápida y bebidas gaseosas azucaradas, así como por la depresión crónica sufrida durante su carrera empresarial.

Johnson destacó que a los 21 años le diagnosticaron hipotiroidismo autoinmune, lo que, en su opinión, provocó posteriormente el desarrollo de la gastritis autoinmune. Comentó que los primeros síntomas aparecieron hace 11 años, pero los médicos no los relacionaron con una enfermedad autoinmune.

Según losespecialistas, si no se trata, la enfermedad puede provocar la erosión de la mucosa gástrica, deficiencia de vitamina B12, problemas de memoria y funciones cognitivas, además de un mayor riesgo de desarrollar tumores malignos.

Actualmente, la gastritis autoinmune se considera una enfermedad incurable. La medicina moderna solo permite controlar sus complicaciones y mejorar la calidad de vida del paciente.

Según Bloomberg, Bryan Johnson gasta 2 millones de dólares al año para mantener su salud. Su estado es supervisado por más de 30 médicos y especialistas. El millonario sigue una dieta estricta, toma decenas de suplementos biológicos y medicamentos diariamente, y se somete a chequeos médicos regulares.

A pesar de esto, Johnson dijo que no se rendirá. En su opinión, en una era donde la inteligencia artificial, la genética y la biotecnología avanzan rápidamente, ninguna enfermedad debería ser etiquetada como «incurable».