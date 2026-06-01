MTS bloqueó más de 10 millones de accesos peligrosos mediante inteligencia artificial

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MTS bloqueó más de 10 millones de accesos peligrosos mediante inteligencia artificial

El servicio "Internet Seguro" de MTS ha triplicado la calidad del filtrado de sitios peligrosos y contenido para adultos tras la introducción de nuevos modelos de inteligencia artificial (IA). Así lo informó el servicio de prensa del operador, según informado por.

La funcionalidad actualizada del sistema permite analizar no solo la URL, sino el contexto completo de la página, incluidos los encabezados, las descripciones y el contenido principal. Esto garantiza una protección fiable contra sitios "18+", publicidad agresiva, páginas de phishing y recursos con software malicioso.

Durante el primer trimestre de 2024, el sistema bloqueó con éxito más de 10 millones de intentos de acceso a recursos no deseados. Los nuevos modelos de IA actualizan continuamente una base de datos que contiene más de 2 millones de sitios.

La solución "Internet Seguro" está ahora integrada en la tarifa MTS Junior y se ofrece a los abonados de forma gratuita. La protección se activa a nivel de red, lo que significa que los padres no necesitan instalar aplicaciones adicionales ni configurar filtros manualmente en el dispositivo del niño.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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